Grande Fratello Vip: Maria Teresa Ruta, esasperata, si lascia andare ad un durissimo sfogo – VIDEO (Di martedì 12 gennaio 2021) Il Grande Fratello Vip è iniziato da ormai 121 giorni e per i concorrenti, soprattutto quelli che sono entrati all’inizio, la stanchezza comincia davvero a farsi sentire, provocando incomprensioni e litigi. Questo è ciò che è successo a Maria Teresa Ruta, esasperata dalla continue critiche mossegli da alcuni coinquilini e in particolare da Cecilia Capriotti, nominata dalla stessa Maria Teresa. Cecilia Capriotti non ha proprio digerito la nomination e ha sferrato una dura critica alla Ruta, accusandola di essere falsa: “Io ho scoperto un’altra Maria Teresa, non merita la mia fiducia, non mi interessa piu a chiarire con lei. Mi ero fatta un’idea di lei, ho voluta conoscerla per cambiarla, ma poi ... Leggi su trendit (Di martedì 12 gennaio 2021) IlVip è iniziato da ormai 121 giorni e per i concorrenti, soprattutto quelli che sono entrati all’inizio, la stanchezza comincia davvero a farsi sentire, provocando incomprensioni e litigi. Questo è ciò che è successo adalla continue critiche mossegli da alcuni coinquilini e in particolare da Cecilia Capriotti, nominata dalla stessa. Cecilia Capriotti non ha proprio digerito la nomination e ha sferrato una dura critica alla, accusandola di essere falsa: “Io ho scoperto un’altra, non merita la mia fiducia, non mi interessa piu a chiarire con lei. Mi ero fatta un’idea di lei, ho voluta conoscerla per cambiarla, ma poi ...

Non può essere definita un terzo in comodo perché non c’è mai stato nulla tra Pierpaolo ed Elisabetta. Dopo aver visto la diretta del Grande Fratello Vip di ieri, lunedì 11 gennaio, ha deciso di espri ...

