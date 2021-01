Grande Fratello VIP 5, Maria Teresa Ruta sbrocca: Russo? Buttatemi fuori (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo quasi cinque mesi di reclusone nella casa del Grande Fratello VIP 5 i nervi iniziano a saltare, soprattutto ai concorrenti che per primi sono entrati a far parte di questa edizione extralarge del reality. Lo sa bene Maria Teresa Ruta che, nella serata del 12 gennaio 2020, è andata su tutte le furie dopo l’ennesima stoccatina che le è stata rivolta a tavola. Tutto è nato durante una chiacchiera fra alcune vippone: si stava amabilmente discutendo fino a quando, in maniera tutt’altro che maliziosa, Giulia Salemi ha tirato fuori un argomento un po’ scomodo, ovvero il russare di Maria Teresa Ruta. Un rinfaccio che alla conduttrice non è andato a genio tanto da vedersi costretta ad una reazione emotiva. Ma se dapprima è stata confortata ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo quasi cinque mesi di reclusone nella casa delVIP 5 i nervi iniziano a saltare, soprattutto ai concorrenti che per primi sono entrati a far parte di questa edizione extralarge del reality. Lo sa beneche, nella serata del 12 gennaio 2020, è andata su tutte le furie dopo l’ennesima stoccatina che le è stata rivolta a tavola. Tutto è nato durante una chiacchiera fra alcune vippone: si stava amabilmente discutendo fino a quando, in maniera tutt’altro che maliziosa, Giulia Salemi ha tiratoun argomento un po’ scomodo, ovvero il russare di. Un rinfaccio che alla conduttrice non è andato a genio tanto da vedersi costretta ad una reazione emotiva. Ma se dapprima è stata confortata ...

