‘Grande Fratello Vip 5’ | l’opinione di Isa sulla trentaduesima puntata

(Di martedì 12 gennaio 2021) Per farvi capire, no, per farvi rendere conto di quanto questo Gf Vip 5 abbia ormai esaurito tutte le sue cartucce e si trascini avanti per inerzia e per il semplice fatto che il pubblico, dopo essersi puppato oltre 120 giorni e TRENTADUE dirette serali, ormai vuole sapere come cazzo va a finire, considerate che in quasi quattro ore diandata in onda ieri gli unici 20 secondi rilevanti ce li hanno regalati due soggetti che stanno fuori ovvero Elisabetta Gregoraci e Marcello, il suo avvocato. Davvero, se mi chiedete cosa ricordo delladi ieri io penso solo al buon Marcello che tra una causa per truffa e una per peculato deve andarsi a vedere le clip, caricate su Twitter da GregorelliVitaMia1999, che gli inoltra Eligreg come elementi di prova per querelare Giulia Salemi. Marcello, ti vogliamo bene e ti siamo vicini, del resto anche io ...