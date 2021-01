Grande Fratello Vip 5 eliminato lunedì 11 gennaio Mario Ermito con l’1% (video) (Di martedì 12 gennaio 2021) Grande Fratello Vip 5 lunedì 11 gennaio eliminato Mario Ermito (video) Grande Fratello Vip 5 nella puntata di lunedì 11 gennaio l’eliminato è Mario Ermito salvato solo dall’1% del pubblico che ha votato a conferma di come ormai gli spettatori siano affezionati per lo più ai “vecchi” gieffini con poche new entry capaci di conquistare il proprio spazio. Bisogna spiegare come si trattasse di un mega televoto a 9 concorrenti che ha visto così un’importante frammentazione, la più votata è stata Dayane con il 22%, seguita da Giulia al 20%, Rosalinda al 19%, Tommaso al 16%, Maria Teresa al 9, Stefania all’8%, Zenga al 2 e ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 12 gennaio 2021)Vip 511Vip 5 nella puntata di11l’salvato solo daldel pubblico che ha votato a conferma di come ormai gli spettatori siano affezionati per lo più ai “vecchi” gieffini con poche new entry capaci di conquistare il proprio spazio. Bisogna spiegare come si trattasse di un mega televoto a 9 concorrenti che ha visto così un’importante frammentazione, la più votata è stata Dayane con il 22%, seguita da Giulia al 20%, Rosalinda al 19%, Tommaso al 16%, Maria Teresa al 9, Stefania all’8%, Zenga al 2 e ...

