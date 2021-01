Grande Fratello Vip 5, Cecilia Capriotti contro Maria Teresa Ruta: perché hanno litigato (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Alla fine della diretta del Grande Fratello Vip 5 di lunedì sera Cecilia Capriotti e Maria Teresa Ruta hanno litigato per le dinamiche che si erano sviluppate alla fine della puntata e per la nomination. Cecilia Capriotti non ha preso bene la nomination di Maria Teresa Ruta e Andrea Zenga e subito dopo la fine della diretta del Grande Fratello Vip 5 ha litigato con la giornalista sportiva accusandola di falsità. Molti concorrenti del Grande Fratello Vip 5 vivono la nomination come un attacco personale e non come una dinamica del gioco. Ieri sera ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Alla fine della diretta delVip 5 di lunedì seraper le dinamiche che si erano sviluppate alla fine della puntata e per la nomination.non ha preso bene la nomination die Andrea Zenga e subito dopo la fine della diretta delVip 5 hacon la giornalista sportiva accusandola di falsità. Molti concorrenti delVip 5 vivono la nomination come un attacco personale e non come una dinamica del gioco. Ieri sera ...

