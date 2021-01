Grande Fratello, che fine ha fatto Tommy Vee? Eccolo oggi nuova vita dopo il reality (Di martedì 12 gennaio 2021) Tra i concorrenti più amati di sempre del Grande Fratello nelle prime edizioni varcò la porta rossa anche un Dj veneto di nome Tommaso Vianello. I telespettatori si affezionarono tanto… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 12 gennaio 2021) Tra i concorrenti più amati di sempre delnelle prime edizioni varcò la porta rossa anche un Dj veneto di nome Tommaso Vianello. I telespettatori si affezionarono tanto… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

matteorenzi : Di fronte alla gravissima situazione che stiamo vivendo in Italia serve la politica: che è studiare, riflettere, pr… - matteorenzi : Vogliamo documenti scritti, non concetti vaghi. Abbiamo fatto 62 proposte: prima di dire se siamo soddisfatti o no,… - ricpuglisi : Lo ripeto: il TG1 è ragione sufficiente per chiudere l'esperienza del governo Conte 2. Cari #FacciamoRete, siete d… - GeomLomasto : RT @metaanto: Non ho mai visto il grande fratello.. ma questo video di Casalino e la sua opinione sugli extracomunitari è uno spasso. @luig… - hazzfs : RT @magicawaitsforu: Enock: sinceramente non mi ricordo. Francesco: ma questo non si ricorda nemmeno di essere stato al grande fratello tre… -