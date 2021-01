Governo, Zingaretti “La crisi è un grave errore” (Di martedì 12 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il Partito Democratico, Italia Viva ma anche Cinquestelle, Leu e lo stesso Conte, tutti insieme abbiamo chiesto e lavorato per un rilancio del Governo e noi continuiamo a chiederlo. Una cosa è rafforzare un Governo, altra cosa è abbatterlo, farlo cadere. Il dissenso è su questo”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite di Sky Tg24.“Abbiamo promosso l’esigenza di un rilancio dell’azione del Governo, ma i governi non si rilanciano mandandoli a casa o creando delle crisi che il 99% degli italiani non capisce. Questo Governo – ha aggiunto – comunque ha cambiato l’Europa, stanno arrivando centinaia di miliardi di euro per cambiare la nostra economia, con il piano nazionale delle riforme solo sulla sanità 20 miliardi, si parla di riforma delle tasse ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il Partito Democratico, Italia Viva ma anche Cinquestelle, Leu e lo stesso Conte, tutti insieme abbiamo chiesto e lavorato per un rilancio dele noi continuiamo a chiederlo. Una cosa è rafforzare un, altra cosa è abbatterlo, farlo cadere. Il dissenso è su questo”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola, ospite di Sky Tg24.“Abbiamo promosso l’esigenza di un rilancio dell’azione del, ma i governi non si rilanciano mandandoli a casa o creando delleche il 99% degli italiani non capisce. Questo– ha aggiunto – comunque ha cambiato l’Europa, stanno arrivando centinaia di miliardi di euro per cambiare la nostra economia, con il piano nazionale delle riforme solo sulla sanità 20 miliardi, si parla di riforma delle tasse ...

MediasetTgcom24 : Zingaretti: 'Provocare crisi di governo è un grave errore politico' #nicolazingaretti - MatteoRichetti : Zingaretti ha appena detto che se va a casa questo Governo c’è il rischio “trasformismo”. Attendiamo a breve aggior… - petergomezblog : Orlando: “Conte è un punto di equilibrio, lui o il voto”. - alfredotec6 : RT @senia65: Governo in bilico in attesa delle decisioni di Renzi. Crimi: “Se ritira le ministre, basta esecutivi con lui”. Zingaretti: “Cr… - LaStampaTV : VIDEO | Zingaretti: 'Promuoviamo un rilancio del governo ma non mandiamolo a casa aprendo una crisi che il 99% degl… -