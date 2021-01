Governo | Salvini | ' si può votare come in Israele | Olanda e Francia' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Il 24 gennaio votano in Portogallo, a gennaio in Catalogna, il 15 marzo votano in, il 23 marzo votano in, il 28 marzo votano in Bulgaria, ad aprile votano in Albania, il 6 maggio votano in Scozia e in Galles, a maggio votano a Cipro, a giugno votano in. Tutto il resto del mondo sviluppato va nella democrazia. Certo, che se questi qua dicono non si può andare aperchè se no gli italiani continuano aper, per la Lega e per il centrodestra e ci teniamo la Azzolina che chiude le scuole, Bonafede che fa crollare i tribunali e la De Micheli che non apre una strada che sia una...si può". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di ...