Governo: Salvini, 'o elezioni o esecutivo alternativo' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – "C'è la via delle elezioni che viene percorsa da mezza Europa, c'è la via di un Governo alternativo che si promette di fare cinque cose: sulla scuola, sulle imprese, sullo sviluppo, sulle pensioni. Ho letto che domani alle 5 si sa se c'è ancora un Governo: se c'è ancora un Governo noi continuiamo a fare le nostre proposte per il bene del Paese, se non c'è più un Governo si facciano da parte e la parola la ridiano agli italiani oppure siamo pronti". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Fuori dal coro' su Retequattro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

