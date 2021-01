**Governo: Rosato, ‘ha tutto in mano Conte, se ci dà risposte lo ascoltiamo’** (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Ha tutto in mano il presidente del Consiglio. Se ci dà le risposte, noi siamo pronti ad ascoltare”. Lo dice Ettore Rosato di Iv a Rainews 24. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Hainil presidente del Consiglio. Se ci dà le, noi siamo pronti ad ascoltare”. Lo dice Ettoredi Iv a Rainews 24. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

