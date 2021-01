Governo: Rosato a Zingaretti, alleato di Trump è già a Chigi (Di martedì 12 gennaio 2021) ROMA, 12 GEN - "Nicola, ma l'alleato di Trump è già a palazzo Chigi". Lo scrive Ettore Rosato, presidente di Italia viva, rispondendo su Twitter al segretario del Pd Nicola Zingaretti. Il leader Dem ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 12 gennaio 2021) ROMA, 12 GEN - "Nicola, ma l'diè già a palazzo". Lo scrive Ettore, presidente di Italia viva, rispondendo su Twitter al segretario del Pd Nicola. Il leader Dem ...

TgLa7 : #Rosato: @matteorenzi stacca la spina? No, è il Presidente del Consiglio @GiuseppeConteIT a staccare la spina del g… - Ettore_Rosato : Con @JoeBiden e @KamalaHarris si apre una pagina nuova. Gli americani hanno archiviato Trump e il suo “governo del… - zazoomblog : Governo: Rosato a Zingaretti alleato di Trump è già a Chigi - #Governo: #Rosato #Zingaretti #alleato - Guido34735937 : @Ettore_Rosato @nzingaretti Eppure se cadesse il governo adesso, nel prossimo ci sarebbe non un “alleato” ma qualch… - marinellafly12 : RT @gioatriz: @matteorenzi @meb @TeresaBellanova @Ettore_Rosato @davidefaraone @elenabonetti Non dimenticate che questa sera uscite dal go… -