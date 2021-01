Governo: Renzi, ‘voteremo sì a comunicazioni Speranza e daremo mano su scostamento’ (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Noi domani voteremo le comunicazioni di Speranza” sulle misure per il Coronavirus, “oggi l’ho sentito e gli ho detto che noi siamo responsabili anche se andiamo all’opposizione. daremo una mano anche sullo scostamento perché a noi sta a cuore l’Italia”. Lo dice Matteo Renzi a Cartabianca su rai3. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Noi domani voteremo ledi” sulle misure per il Coronavirus, “oggi l’ho sentito e gli ho detto che noi siamo responsabili anche se andiamo all’opposizione.unaanche sullo scostamento perché a noi sta a cuore l’Italia”. Lo dice Matteoa Cartabianca su rai3. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

