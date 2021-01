Governo: Renzi, ‘quelli del vaffa-day oggi abbarbicati a poltrone’ (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Noi siamo gli unici che le poltrone le lasciano mentre quelli che sono entrati per fare la rivoluzione, il vaffa-day e la scatoletta di tonno stanno attaccati alle poltrone”. Lo dice Matteo Renzi a Cartabianca su Rai3. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Noi siamo gli unici che le poltrone le lasciano mentre quelli che sono entrati per fare la rivoluzione, il-day e la scatoletta di tonno stanno attaccati alle poltrone”. Lo dice Matteoa Cartabianca su Rai3. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Gennaio: Chi vuole piazzare 2 indagati al governo? Renzi&Boschi inquisiti a… - fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - borghi_claudio : Beh, via Bonafede, gualtieri e Catalfo... anche se li sostituissero con tre teletubbies il governo migliorerebbe...… - MarioGuglielmi : RT @lercionotizie: #ultimora Crisi di Governo, Renzi lancia ultimatum: 'O ci ascoltano o lanceremo un ultimatum' - Finferlo : @marika_mk Non mi piace da sempre. È un giocatore d'azzardo. Non mi piace nemmeno Conte, mi piace poco di questo go… -