Governo: Renzi, 'non vogliamo ministeri, vogliamo soldi per la Sanità' (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen (Adnkronos) - "Ieri è stato presentato il Piano Pandemico Nazionale e vi troviamo questo concetto: 'Se non ci sono risorse sufficienti, dobbiamo scegliere chi curare'. Io dico una cosa più semplice: 'Se non ci sono risorse sufficienti, prendiamo il MES'". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. "Leggo le veline di oggi sulla stampa: come si fa a aprire una crisi di Governo con tutti questi morti? Io rispondo: davanti a tutti questi morti, noi non vogliamo più ministeri. vogliamo più soldi per la Sanità. È così difficile da capire?", aggiunge il leader di Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen (Adnkronos) - "Ieri è stato presentato il Piano Pandemico Nazionale e vi troviamo questo concetto: 'Se non ci sono risorse sufficienti, dobbiamo scegliere chi curare'. Io dico una cosa più semplice: 'Se non ci sono risorse sufficienti, prendiamo il MES'". Lo scrive Matteonella sua ultima enews. "Leggo le veline di oggi sulla stampa: come si fa a aprire una crisi dicon tutti questi morti? Io rispondo: davanti a tutti questi morti, noi nonpiùpiùper la. È così difficile da capire?", aggiunge il leader di Iv.

