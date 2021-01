**Governo: Renzi, 'noi irresponsabili? Irresponsabile è sprecare centinaia di miliardi'** (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen (Adnkronos) - "Quello che noi stiamo facendo si chiama POLITICA: studiare le carte, fare proposte, dare idee. Molti pensano che fare politica sia solo mettere un like. Noi in Italia Viva pensiamo che fare politica sia approfondire, studiare e poi decidere, non vivere di slogan e superficialità". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews. "Irresponsabile sarebbe sprecare centinaia di miliardi dei nostri figli facendo debito cattivo e non investendo sulla sanità, sull'educazione, sull'innovazione", aggiunge il leader di Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen (Adnkronos) - "Quello che noi stiamo facendo si chiama POLITICA: studiare le carte, fare proposte, dare idee. Molti pensano che fare politica sia solo mettere un like. Noi in Italia Viva pensiamo che fare politica sia approfondire, studiare e poi decidere, non vivere di slogan e superficialità". Lo scrive Matteonella sua enews. "sarebbedidei nostri figli facendo debito cattivo e non investendo sulla sanità, sull'educazione, sull'innovazione", aggiunge il leader di Iv.

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Gennaio: Chi vuole piazzare 2 indagati al governo? Renzi&Boschi inquisiti a… - fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - borghi_claudio : Beh, via Bonafede, gualtieri e Catalfo... anche se li sostituissero con tre teletubbies il governo migliorerebbe...… - La7tv : #lariachetira @DaniloToninelli (M5S): 'Mi auguro che in molti auspichino la caduta di questo governo ma il M5S va a… - GianfryDiMaio : Sarebbe bello che il #Governo ponesse la fiducia sul prossimo atto legislativo, così da vedere come voterebbe… -