**Governo: Renzi, 'noi irresponsabili? Irresponsabile è sprecare centinaia di miliardi'** (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen (Adnkronos) – "Quello che noi stiamo facendo si chiama POLITICA: studiare le carte, fare proposte, dare idee. Molti pensano che fare politica sia solo mettere un like. Noi in Italia Viva pensiamo che fare politica sia approfondire, studiare e poi decidere, non vivere di slogan e superficialità". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

