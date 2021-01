Governo: Renzi, ‘facciamo battaglia di libertà, tutto il resto è chiacchiera populista’ (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen (Adnkronos) – “Stiamo facendo una battaglia di libertà e di coraggio contro il pensiero unico di larga parte dei talk e dell’informazione di palazzo. Ma lo stiamo facendo perché dalla nostra parte abbiamo le idee e la voglia di dare una mano ai nostri figli. Punto. tutto il resto è chiacchiera populista”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen (Adnkronos) – “Stiamo facendo unadie di coraggio contro il pensiero unico di larga parte dei talk e dell’informazione di palazzo. Ma lo stiamo facendo perché dalla nostra parte abbiamo le idee e la voglia di dare una mano ai nostri figli. Punto.ilpopulista”. Lo scrive Matteonella sua ultima enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Gennaio: Chi vuole piazzare 2 indagati al governo? Renzi&Boschi inquisiti a… - fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - borghi_claudio : Beh, via Bonafede, gualtieri e Catalfo... anche se li sostituissero con tre teletubbies il governo migliorerebbe...… - Walter00365070 : @NicolaPorro @DelpapaMax Il movimento ha fatto ecobonus (ottimo provvedimento) ma con la Meloni, Renzi e Salvini ch… - francesconuccio : L'arma segreta di Renzi, così Conte è in ostaggio. Cdm verità, chi asfalta chi? -