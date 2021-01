Governo: Renzi, 'domani decidiamo se uscire' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Come finisce? "O un Governo Conte-Mastella o un altro Governo". Con pezzi dell'opposizione? "No, quello è il Conte-Mastella che parla con Forza Italia...". Lo dice Matteo Renzi a Cartabianca su rai3. "In queste ultime settimane invece di rispondere a noi, Conte ha cercato i senatori mancanti. Io credo che domani annuncerà di avere parlamentari a sostegno e nasce il Conte-Mastella. Noi aspettiamo il Cdm, domani mattina decidiamo e domani pomeriggio lo diremo". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Come finisce? "O unConte-Mastella o un altro". Con pezzi dell'opposizione? "No, quello è il Conte-Mastella che parla con Forza Italia...". Lo dice Matteoa Cartabianca su rai3. "In queste ultime settimane invece di rispondere a noi, Conte ha cercato i senatori mancanti. Io credo cheannuncerà di avere parlamentari a sostegno e nasce il Conte-Mastella. Noi aspettiamo il Cdm,mattinapomeriggio lo diremo".

