Governo | Prodi | ' Renzi come Bertinotti | vuole solo rompere' **

(Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Per mediare bisogna essere in due eha lo stesso obiettivo di. Ad ogni proposta lui ha alzato l'asticella. Quindi credo che Conte abbia fatto bene ad ammettere che se rompe rompe, questa crisi non conviene". Lo ha detto Romanoa DiMartedì su La7.