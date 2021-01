Governo: Meloni, ‘unica strada sono le elezioni’ (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “L’unico modo serio di affrontare” questa situazione “è un nuovo Governo ma questo non può nascere dall’ennesimo gioco di palazzo. L’unica strada sono le elezioni”. Lo dice Giorgia Meloni a Tg2 Post. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “L’unico modo serio di affrontare” questa situazione “è un nuovoma questo non può nascere dall’ennesimo gioco di palazzo. L’unicale elezioni”. Lo dice Giorgiaa Tg2 Post. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

FratellidItalia : ?? Gli italiani chiedono libere elezioni. ??Link: - FratellidItalia : Governo, Meloni: FdI continua raccolta firme a sostegno mozione sfiducia, straordinario consenso dimostra che itali… - Adnkronos : #Governo, #Meloni: 'Straordinario consenso per sfiducia' - irenestorti1 : RT @FratellidItalia: Usa, Meloni: Francia e Germania hanno condannato social per aver cancellato pagine Trump, ora anche Governo e sinistra… - Luca8593 : @PetuffoTanker @nsialaroger @martuscellisimo @HuffPostItalia difatti lo scenario politico itaGliano, (e non solo),… -