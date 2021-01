Governo | Meloni | ' fino a quando imbarazzante teatrino a scapito italiani?' **

FratellidItalia : ?? Gli italiani chiedono libere elezioni. ??Link: - FratellidItalia : Governo, Meloni: FdI continua raccolta firme a sostegno mozione sfiducia, straordinario consenso dimostra che itali… - Adnkronos : #Governo, #Meloni: 'Straordinario consenso per sfiducia' - italiarena : RT @FratellidItalia: Governo, Meloni: FdI continua raccolta firme a sostegno mozione sfiducia, straordinario consenso dimostra che italiani… - vocedelpatriota : Governo, Meloni: quando la finiranno con imbarazzante teatrino a scapito gli italiani -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Meloni

Adnkronos

"Nel Governo continuano con i litigi, le ipotesi di rimpasti, gli ultimatum e le giravolte. Ma quando la finiranno con questo imbarazzante teatrino a scapito dell'Italia e degli italiani?». (ANSA) ...Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Ettore Rosato non faccia il furbo, ad agosto del 2019 Conte fu scelto come Presidente del Consiglio da tutti i partiti, anche da chi poi è andato via dal Pd fondando Itali ...