Governo | Mastella | “I responsabili ci sono e sono più di quello che s’immagina Farò un’iniziativa politica per strutturarli”

Clemente Mastella sta tornando. La crisi politica aperta da Matteo Renzi regala spazi di manovra al sindaco di Benevento, già ministro con i governi di centrodestra e centrosinistra, ora pronto a tornare in campo su scala nazionale. L'obbiettivo? Strutturare quel gruppo di parlamentari responsabili che sarebbe pronto a sostenere il Governo di Giuseppe Conte e quindi sopperire all'uscita d'Italia viva. Una vera e propria specialità della casa per Mastella, l'uomo per tutte le stagioni della seconda Repubblica: ministro del Lavoro nel primo Governo di Silvio Berlusconi, guardasigilli nel secondo esecutivo di Romano Prodi, caduto proprio per mano dell'Udeur. Tornato nel centrodestra, che nel 2016 lo ha eletto sindaco a Benevento, ora Mastella guarda di nuovo a Roma.

A dichiararlo è il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che aggiunge: “Ora toccherà a loro individuare l’ipotesi più rispondente alle mutate esigenze progettuali, tenendo conto che si tratta di un ...

