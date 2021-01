Governo, Marattin (Italia viva): “Entusiastico sì al Recovery plan modificato. Crisi? Serve un esecutivo forte e può darsi che sia questo” (Di martedì 12 gennaio 2021) “Agli Italiani interessa sapere se questa sera il Governo cade oppure no? Io credo che agli Italiani interessi sapere se il Recovery plan così come modificato può andare avanti o no e la risposta è un Entusiastico sì“. Così Luigi Marattin, intercettato fuori Palazzo Montecitorio, sull’ipotesi di una Crisi nell’esecutivo. “Ora Serve un Governo forte e può darsi che, se cambiano alcune condizioni, sia questo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) “Aglini interessa sapere se questa sera ilcade oppure no? Io credo che aglini interessi sapere se ilcosì comepuò andare avanti o no e la risposta è unsì“. Così Luigi, intercettato fuori Palazzo Montecitorio, sull’ipotesi di unanell’. “Oraune puòche, se cambiano alcune condizioni, sia”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

“Agli italiani interessa sapere se questa sera il governo cade oppure no? Io credo che agli italiani interessi sapere se il Recovery Plan così come modificato può andare avanti o no e la risposta è un ...

