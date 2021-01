Governo | Conzatti Iv | “Basta immobilismo o non c’è più la maggioranza”

Leggi su dire

(Di martedì 12 gennaio 2021) ROMA – Il governo non può continuare a “stare immobile”, Conte non provi a “nascondere i problemi sotto al tappeto”, perché altrimenti “non c’è una maggioranza parlamentare”. Lo dice la senatrice di Italia Viva Donatella Conzatti, che chiede al premier “un nuovo patto di legislatura da cui ripartire“. Intervistata dall’agenzia Dire, spiega: “Noi chiediamo dal 22 luglio del 2020 di poter lavorare al Recovery plan quindi sulla fretta siamo assolutamente d’accordo. Aspettiamo di vederlo, la nostra delegazione ha lasciato il tavolo con una bozza di tredici pagine e ora aspettiamo il testo definitivo, fino a quel momento non siamo in grado di dire se le richieste sono state accolte oppure no e se gli aumenti di risorse sulla sanità, la scuola e i giovani siano state effettivamente stanziate oppure no. stiamo attendendo”.