Governo Conte, ore decisive. In corso Cdm su Recovery Fund. Renzi: senza sì al Mes ci asteniamo (Di martedì 12 gennaio 2021) Una volta dato il via libera al Recovery, che verrà trasmesso al Parlamento e alle parti sociali (va inviato entro metà febbraio a Bruxelles), Renzi potrebbe ritirare le ministre di Italia viva, Elena Bonetti e Teresa Bellanova, che continua a dichiarare di essere pronta a dimettersi Leggi su ilsole24ore (Di martedì 12 gennaio 2021) Una volta dato il via libera al, che verrà trasmesso al Parlamento e alle parti sociali (va inviato entro metà febbraio a Bruxelles),potrebbe ritirare le ministre di Italia viva, Elena Bonetti e Teresa Bellanova, che continua a dichiarare di essere pronta a dimettersi

