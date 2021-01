Governo Conte al bivio, Palazzo Chigi a Renzi: “Se ritiri i ministri sei fuori dal prossimo esecutivo”. Ma Italia Viva è pronta alla svolta (Di martedì 12 gennaio 2021) Sarà un Consiglio dei ministri di fuoco quello atteso per la serata di oggi 12 gennaio. Il Governo Conte rischia di uscirne a pezzi. La tensione nella maggioranza è alle stelle e si sta si trasformando in uno scontro dirompente. Da Palazzo Chigi si fa sapere che “se il leader di Iv Matteo Renzi si assumerà la responsabilità di una crisi di Governo in piena pandemia, per il presidente Giuseppe Conte sarà impossibile rifare un nuovo esecutivo con il sostegno di Italia Viva”. Renzi e Conte, duello finale E subito Matteo Renzi fa arrivare la sua e-news. Ribatte colpo su colpo, il leader di Iv. “A differenza di ciò che raccontano a reti unificate i cantori ... Leggi su velvetmag (Di martedì 12 gennaio 2021) Sarà un Consiglio deidi fuoco quello atteso per la serata di oggi 12 gennaio. Ilrischia di uscirne a pezzi. La tensione nella maggioranza è alle stelle e si sta si trasformando in uno scontro dirompente. Dasi fa sapere che “se il leader di Iv Matteosi assumerà la responsabilità di una crisi diin piena pandemia, per il presidente Giuseppesarà impossibile rifare un nuovocon il sostegno di”., duello finale E subito Matteofa arrivare la sua e-news. Ribatte colpo su colpo, il leader di Iv. “A differenza di ciò che raccontano a reti unificate i cantori ...

