Governo: Carfagna, 'teatrino solo per questione di posti' (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Se, come tutto fa sembrare, questa sera il Cdm approverà il Recovery Plan italiano e subito dopo si aprirà comunque la crisi, risulterà evidente che il teatrino che paralizza l'Italia da settimane è soltanto una questione di posti, ambizioni personali, riassetti di potere". Lo afferma Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera. "L'intera maggioranza di Governo, in tutte le sue componenti, si conferma inadeguata per i tempi eccezionali che viviamo. Gli italiani -aggiunge l'esponente azzurra- non si stanno chiedendo chi sarà il premier, chi entrerà o uscirà dalla squadra dei ministri, ma quando riapriranno le scuole, quando arriveranno i ristori, quando sarà possibile una vera vaccinazione di massa. Ancora una volta viene scartata l'unica via ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Se, come tutto fa sembrare, questa sera il Cdm approverà il Recovery Plan italiano e subito dopo si aprirà comunque la crisi, risulterà evidente che ilche paralizza l'Italia da settimane è soltanto unadi, ambizioni personali, riassetti di potere". Lo afferma Mara, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera. "L'intera maggioranza di, in tutte le sue componenti, si conferma inadeguata per i tempi eccezionali che viviamo. Gli italiani -aggiunge l'esponente azzurra- non si stanno chiedendo chi sarà il premier, chi entrerà o uscirà dalla squadra dei ministri, ma quando riapriranno le scuole, quando arriveranno i ristori, quando sarà possibile una vera vaccinazione di massa. Ancora una volta viene scartata l'unica via ...

Lo afferma Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera."L'intera maggioranza di governo, in tutte le sue componenti, si conferma inadeguata per i tempi eccezionali che ...

Lo afferma Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera."L'intera maggioranza di governo, in tutte le sue componenti, si conferma inadeguata per i tempi eccezionali che ...Italia viva continua a chiedere le dimissioni del premier. Domani il cdm, poi le ministre Bellanova e Bonetti lasciano ...