Governo: Boschi, 'se domani si apre crisi non si andrà al voto' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Il problema era di merito e di metodo sul Recovery ma non solo. Il problema non è Conte ma se noi poniamo dei temi, la risposta non può essere quante poltrone volete? Ho fatto il giro di tutti i ministeri stando ai giornali ma noi non abbiamo mai chiesto un ministero". Lo dice Maria Elena Boschi a Porta a Porta. "Poi se oggi le veline di palazzo Chigi fanno emergere con questa sicurezza che l'esperienza con Iv è finita, vuol dire che hanno altri numeri", aggiunge Boschi che esclude comunque il voto anticipato: "Se si apre una crisi domani, il Parlamento troverà una soluzione, non si va a votare". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Il problema era di merito e di metodo sul Recovery ma non solo. Il problema non è Conte ma se noi poniamo dei temi, la risposta non può essere quante poltrone volete? Ho fatto il giro di tutti i ministeri stando ai giornali ma noi non abbiamo mai chiesto un ministero". Lo dice Maria Elenaa Porta a Porta. "Poi se oggi le veline di palazzo Chigi fanno emergere con questa sicurezza che l'esperienza con Iv è finita, vuol dire che hanno altri numeri", aggiungeche esclude comunque ilanticipato: "Se siuna, il Parlamento troverà una soluzione, non si va a votare".

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Gennaio: Chi vuole piazzare 2 indagati al governo? Renzi&Boschi inquisiti a… - borghi_claudio : Mamma mia che schifezza... Tutto sto casino per mettere BETTINI sottosegretario facendo fuori l'unico passabile del… - Mariuttil : Dovevano lasciare la politica per sempre, oggi sono qui a minacciare e a fare i bulli con il governo. #fatevomitare #Renzi #Boschi - Marcellari77 : #crisidigoverno mi confermate che se cade questo governo ci togliamo dalla vista e dalle orecchie i vari Renzi, Bos… - danielekeshk : RT @GiovaQuez: Boschi a Porta a Porta: 'Domani ci sarà un confronto nel nostro partito e in base questo confronto e a quello che accadrà, B… -