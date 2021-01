**Governo: Boschi, 'domani si decide, in base a confronto in Iv e a quello che accadrà'** (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Lo decideremo, domani ci sarà un confronto nel nostro partito e in base questo confronto e a quello che accadrà domani, le ministre Bellanova e Bonetti e il sottosegretario Scalfarotto comunicheranno le nostre decisioni rispetto alla loro permanenza e meno nel governo". Lo dice Maria Elena Boschi a Porta a Porta. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Loremo,ci sarà unnel nostro partito e inquestoe ache, le ministre Bellanova e Bonetti e il sottosegretario Scalfarotto comunicheranno le nostre decisioni rispetto alla loro permanenza e meno nel governo". Lo dice Maria Elenaa Porta a Porta.

