Governo | Bersani su La7 | “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità Con Conte sta usando la stessa retorica che adottò con Enrico Letta”

"Renzi? In questi giorni sta dicendo: 'Non voglio far cadere il Governo, voglio farlo muovere'. E' la stessa retorica dello 'stai sereno' che adottò con Enrico Letta". Sono le parole pronunciate a "Otto e mezzo" (La7) dal deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, che aggiunge: "Io credo che comunque Renzi punti ad aprire una crisi per acquistare centralità, per dettare i compiti, per fare il demiurgo. Bisogna vedere se ci riesce perché giustamente Conte e il resto della maggioranza vedono con un certo grado di perplessità che un Governo in carica vada dal presidente della Repubblica per dire che c'è una crisi.

