Governo: Bersani, 'ritiro ministri è incompatibile con un rimpannucciamento' (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen (Adnkronos) - "Se ritiri i ministri devi spiegare perchè, perchè voti il Recovery plan e ritiri i ministri. E' una aggressione politica che rende incompatibile un rimpannucciamento politico". Lo ha detto Pier Luigi Bersani a Oggi è un altro giorno. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen (Adnkronos) - "Se ritiri idevi spiegare perchè, perchè voti il Recovery plan e ritiri i. E' una aggressione politica che rendeunpolitico". Lo ha detto Pier Luigia Oggi è un altro giorno.

fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - La7tv : #ottoemezzo Pier Luigi Bersani: 'Renzi sta dicendo a Conte 'non voglio farti cadere, voglio farti muovere', la stes… - La7tv : #ottoemezzo Il consiglio di Pier Luigi Bersani a Giuseppe Conte: 'Se domani ci fosse una rottura in Consiglio dei M… - InsalatinaMista : RT @MT_Meli_: Ho letto dell’ennesima performance di Bersani, il quale sostiene che innescare una crisi significhi far venir giù una frana.… - JoeWolve : @_senzatesta @pbersani Bersani non chiese ai 5 stelle di formare un governo, ma di appoggiare un suo governo dall'e… -