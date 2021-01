Governo, Bersani: “Manovra di Renzi tipica di un ceto che sta sempre a galla. Dopo Conte? C’è solo Conte o il voto” (Di martedì 12 gennaio 2021) Per Pier Luigi Bersani, che di crisi di Governo ne ha viste e vissute tante durante la sua esperienza in politica, la diatriba tra Renzi e la maggioranza che oggi potrebbe arrivare all’epilogo è un “teatro dell’assurdo in una situazione drammatica, sia per la pandemia che per l’economia”. L’ex segretario del Pd, oggi in Liberi e uguali, intervistato a Oggi è un altro giorno su Rai1 si chiede: “La crisi era sul Recovery plan? Ora dicono che lo approvano, ma fanno anche la crisi” puntando “una pistola alla tempia del Governo”. La crisi allora “su che cos’é?”. Siamo a “livelli di irresponsabilità molto, molto seri”, commenta, per poi prendersela direttamente con il leader di Iv. “L’unica spiegazione è che questa Manovra risponda a interessi di un ceto, che esiste, quelli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Per Pier Luigi, che di crisi dine ha viste e vissute tante durante la sua esperienza in politica, la diatriba trae la maggioranza che oggi potrebbe arrivare all’epilogo è un “teatro dell’assurdo in una situazione drammatica, sia per la pandemia che per l’economia”. L’ex segretario del Pd, oggi in Liberi e uguali, intervistato a Oggi è un altro giorno su Rai1 si chiede: “La crisi era sul Recovery plan? Ora dicono che lo approvano, ma fanno anche la crisi” puntando “una pistola alla tempia del”. La crisi allora “su che cos’é?”. Siamo a “livelli di irresponsabilità molto, molto seri”, commenta, per poi prendersela direttamente con il leader di Iv. “L’unica spiegazione è che questarisponda a interessi di un, che esiste, quelli ...

