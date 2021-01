Governo: Bersani, ‘chi lavora per rottamare ha in testa altro’ (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen (Adnkronos) – “Non capisco chi si mette a mezzo tra Conte e Renzi. Non che Conte le azzecchi tutte, ma chi lavora per rottamare ha in testa qualcosa d’altro. E’ lecito, ma non in una situazione del genere”. Lo ha detto Pier Luigi Bersani a Oggi e un altro giorno. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen (Adnkronos) – “Non capisco chi si mette a mezzo tra Conte e Renzi. Non che Conte le azzecchi tutte, ma chiperha inqualcosa d’altro. E’ lecito, ma non in una situazione del genere”. Lo ha detto Pier Luigia Oggi e un altro giorno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - La7tv : #ottoemezzo Pier Luigi Bersani: 'Renzi sta dicendo a Conte 'non voglio farti cadere, voglio farti muovere', la stes… - La7tv : #ottoemezzo Il consiglio di Pier Luigi Bersani a Giuseppe Conte: 'Se domani ci fosse una rottura in Consiglio dei M… - VIGELLI : RT @mariamacina: ' STAI SERENO PIERLUIGI'. ??Oltre al malanimo Bersani dimostra una forte perdita di memoria nel riportare l'abusato refrain… - g_giuseppina : RT @MT_Meli_: Ho letto dell’ennesima performance di Bersani, il quale sostiene che innescare una crisi significhi far venir giù una frana.… -