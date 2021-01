Governo | Bellanova | ' dimissioni? Facciamo un passo alla volta'

(Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "unper. Per adesso possiamo dire che sul Recovery abbiamo portato un risultato, non per noi, ma per il Paese, perché è stato abbondantemente modificato. Ora valuteremo merito per merito le singole questioni. Per quanto riguarda la situazione più complessiva è evidente che rimangono delle problematiche aperte, rispetto ad esempio la questione sanitaria". Lo ha detto la ministra delle Politiche Agricole e senatrice di Italia Viva, Teresa, intervenendo a "Radio Anch'io" su Radio Raiuno, nel rispondere a una domanda sulle eventualidella delegazione di Italia Viva al, dopo la presentazione del Recovery plan, ieri sera, da parte del

SkyTG24 : Governo, Bellanova a Sky TG24: 'Pronta a dimettermi' - TgLa7 : Governo, #Bellanova: Conte non discute con Iv? Fine maggioranza - fattoquotidiano : Governo, Bellanova su La7: “Conte scenda da torre d’avorio. Noi di Italia Viva stiamo facendo grande sforzo, per me… - pasandreozzi : RT @giodiamanti: Ascolto #Bellanova a Sky. Mi chiedo chi possa apprezzare la melina infinita e gli infiniti tatticismi di Italia Viva. Non… - francescoitaly : @SkyTG24 Governo, Bellanova a Sky TG24: 'stasera e purpett e facc fritt' -

Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Facciamo un passo per volta. Per adesso possiamo dire che sul Recovery abbiamo portato un risultato, non per noi, ma per il Paese, perché è stato abbondantemente modificat ...Saranno 48 ore caldissime per il governo. Oggi il Consiglio dei Ministri, fissato per le ore 21.30, varerà il Recovery Plan. Poi subito dopo inizierà una nuova partita, quella del governo.