Governance | lanciatori e astronauti Così lo Spazio europeo si ri-organizza

(Di martedì 12 gennaio 2021) Nuovi assetti per l’Europa dello, oggi riunita (virtualmente) per la tredicesima edizione della “European Space Conference”,ta dalle istituzioni dell’Ue insieme all’Agenzia spaziale europea (Esa). Occhi puntati sulla prossima struttura di, frutto delle ambizioni di Bruxelles in campo spaziale e forte dei 13,2 miliardi di cui il programma spaziale dell’Unione sarà dotato fino al 2027. Al centro della scena il commissario al Mercato interno, il francese Thierry Breton, da cui dipende la nuova direzione Difesa, Industria eche gestirà i finanziamenti. LA NUOVAIl nodo principale riguarda le interazioni con l’Esa, esterna al contesto dell’Ue, e che vedrebbe ridotto il proprio margine d’azione. Il tutto mentre si consuma l’avvicendamento al suo vertice, tra ...