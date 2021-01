Gorilla positivi al Covid nello zoo di San Diego: è la prima volta che il virus viene riscontrato nelle grandi scimmie (Di martedì 12 gennaio 2021) Almeno due Gorilla dello zoo di San Diego sono stati infettati dal Covid-19. Lo ha annunciato il governatore Gavin Newsom. Al momento sono tre gli animali che stanno mostrando sintomi e si sospetta che i primati siano stati infettati da un membro del personale asintomatico, a quanto fa sapere un comunicato stampa dallo zoo. È la prima volta che viene riscontrato il Covid nelle grandi scimmie, sebbene ricerche precedenti abbiano dimostrato che alcuni primati non umani siano sensibili al virus. Mercoledì della scorsa settimana, due Gorilla dello zoo di San Diego hanno iniziato a tossire. Un test preliminare ha mostrato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Almeno duedello zoo di Sansono stati infettati dal-19. Lo ha annunciato il governatore Gavin Newsom. Al momento sono tre gli animali che stanno mostrando sintomi e si sospetta che iti siano stati infettati da un membro del personale asintomatico, a quanto fa sapere un comunicato stampa dallo zoo. È lacheil, sebbene ricerche precedenti abbiano dimostrato che alcuniti non umani siano sensibili al. Mercoledì della scorsa settimana, duedello zoo di Sanhanno iniziato a tossire. Un test preliminare ha mostrato ...

repubblica : Stati Uniti, nello zoo di San Diego almeno due gorilla positivi al coronavirus [aggiornamento delle 00:43] - repubblica : Stati Uniti, nello zoo di San Diego almeno due gorilla positivi al coronavirus - Adnkronos : #Coronavirus #USA, due #gorilla positivi allo zoo di San Diego - LBaccio : RT @_GrayDorian: Tre gorilla dello zoo di San Diego sono positivi al #covid19. Visto che succede ad andare in giro? State in gabbia, incosc… - brusacoioni : RT @_GrayDorian: Tre gorilla dello zoo di San Diego sono positivi al #covid19. Visto che succede ad andare in giro? State in gabbia, incosc… -