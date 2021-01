golf PGA Tour, Harris English vince al playoff (Di martedì 12 gennaio 2021) EPILOGO: Harris English ha vinto con 267 colpi, dopo una corsa di testa, il Sentry Tournament of Champions, primo evento del 2021 del PGA Tour svoltosi sul percorso del Plantation Course a Kapalua, ... Leggi su quotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) EPILOGO:ha vinto con 267 colpi, dopo una corsa di testa, il Sentrynament of Champions, primo evento del 2021 del PGAsvoltosi sul percorso del Plantation Course a Kapalua, ...

infoitsport : Pga of America: 'Il Championship 2022 non si giocherà al Golf Club di Donald Trump' - infoitsport : Usa, la Pga cancella i tornei sui campi da golf di Trump - infoitsport : Trump, anche il golf Usa lo scarica: «Non giochiamo più sui suoi campi, sarebbe un danno per il brand Pga». - generacomplotti : RT @cinziamangano: #TrumpBanned anche dal golf @matteosalvinimi e @GiorgiaMeloni penseranno ad un complotto “bannato” anche da… - cinziamangano : #TrumpBanned anche dal golf @matteosalvinimi e @GiorgiaMeloni penseranno ad un complotto “bannato” anc… -