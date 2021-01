Golf, il primo WGC del 2021 potrebbe essere trasferito in Florida (Di martedì 12 gennaio 2021) potrebbe essere traferito da Città del Messico in Florida il primo WGC di Golf del 2021. L’ufficialità non è ancora arrivata ma alla base della decisione dovrebbe esserci la mancata disponibilità del Gruppo Salinas – sponsor dell’evento – a sostenere la manifestazione senza la presenza del pubblico sugli spalti a causa dell’emergenza sanitaria. La rassegna dovrebbe quindi tornare a disputarsi in Florida, dove fu già protagonista consecutivamente dal 2007 al 2016, dopo quattro edizioni in Messico. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021)traferito da Città del Messico inilWGC didel. L’ufficialità non è ancora arrivata ma alla base della decisione dovrebbe esserci la mancata disponibilità del Gruppo Salinas – sponsor dell’evento – a sostenere la manifestazione senza la presenza del pubblico sugli spalti a causa dell’emergenza sanitaria. La rassegna dovrebbe quindi tornare a disputarsi in, dove fu già protagonista consecutivamente dal 2007 al 2016, dopo quattro edizioni in Messico. SportFace.

