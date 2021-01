Godzilla Vs Kong: Legendary Pictures e Warner Bros. vicini a un accordo per l'uscita del film (Di martedì 12 gennaio 2021) Dopo numerose polemiche, Legendary Pictures e Warner Bros. sarebbero prossime a un accordo per la distribuzione di Godzilla Vs Kong, che al momento uscirà simultaneamente sia su HBO Max che nelle sale. Secondo nuove anticipazioni, Warner Bros. e Legendary Pictures sarebbero prossime a un accordo per l'uscita di Godzilla Vs Kong, il nuovo film del MonsterVerse che dovrebbe uscire il prossimo 21 maggio sia nelle sale USA che su HBO Max. The Hollywood Reporter torna a occuparsi del dissidio tra le due compagnie dopo che Warner Bros. ha scioccato tutti quando il 3 dicembre ha dichiarato che ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 gennaio 2021) Dopo numerose polemiche,. sarebbero prossime a unper la distribuzione diVs, che al momento uscirà simultaneamente sia su HBO Max che nelle sale. Secondo nuove anticipazioni,. esarebbero prossime a unper l'diVs, il nuovodel MonsterVerse che dovrebbe uscire il prossimo 21 maggio sia nelle sale USA che su HBO Max. The Hollywood Reporter torna a occuparsi del dissidio tra le due compagnie dopo che. ha scioccato tutti quando il 3 dicembre ha dichiarato che ...

