Gli squalificati in Serie A, il giudice sportivo: Milan nei guai, in 7 saltano il prossimo turno (Di martedì 12 gennaio 2021) E’ stato pubblicato l’elenco degli squalificati del campionato di Serie A dopo la 17esima giornata. Il turno ha regalato tantissime emozioni e indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Continua il momento entusiasmante dell’Atalanta che ha vinto sul campo del Benevento, 1-4 il risultato finale. Punti preziosissimi per Fiorentina e Bologna, continua a sorprendere l’Hellas Verona che ha avuto la meglio anche del Crotone. Pareggio nel big match tra Roma e Inter, ne approfittano Juventus e Milan che in casa hanno avuto la meglio di Sassuolo e Torino. Colpi esterni di Napoli e Lazio. In 7 salteranno il prossimo turno, il Milan dovrà fare i conti con l’assenza pesantissima di Leao. Gli squalificati in Serie A, il ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 12 gennaio 2021) E’ stato pubblicato l’elenco deglidel campionato diA dopo la 17esima giornata. Ilha regalato tantissime emozioni e indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Continua il momento entusiasmante dell’Atalanta che ha vinto sul campo del Benevento, 1-4 il risultato finale. Punti preziosissimi per Fiorentina e Bologna, continua a sorprendere l’Hellas Verona che ha avuto la meglio anche del Crotone. Pareggio nel big match tra Roma e Inter, ne approfittano Juventus eche in casa hanno avuto la meglio di Sassuolo e Torino. Colpi esterni di Napoli e Lazio. In 7 salteranno il, ildovrà fare i conti con l’assenza pesantissima di Leao. GliinA, il ...

CalcioWeb : Gli squalificati in @SerieA: assenza pesantissima in casa @acmilan - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Serie A, un turno di stop per Di Lorenzo, ecco gli altri squalificati - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Serie A, un turno di stop per Di Lorenzo, ecco gli altri squalificati - 100x100Napoli : Tutti gli squalificati per il prossimo turno di #SerieA. - susydigennaro : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Serie A, un turno di stop per Di Lorenzo, ecco gli altri squalificati -