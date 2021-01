Gli distruggono la Ferrari all’autolavaggio | ma la reazione del portiere del Genoa Marchetti stupisce tutti – Video

(Di martedì 12 gennaio 2021) “L’importante è che non si sia fatto male nessuno. Nella vita conta altro“. Ildel, Federico, ha commentato così l’incidente che ha coinvolto un addetto di un autolavaggio e la sua812 Superfast (valore, circa 300mila euro). Da quanto si è appreso, uno dei lavoratori stava portando l’auto dial centro sportivo del club, quando in una curva ha perso il controllo della macchina e si è schiantato contro il guard rail, tamponando altre cinque vetture posteggiate lungo la via.Instagram L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

