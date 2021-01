Gli amministratori delle grandi aziende e il loro potere fuori da ogni controllo democratico (Di martedì 12 gennaio 2021) Un titolo eloquente, che dice tutto: “Come i CEO sono diventati il ??quarto ramo del governo”. È così che Felic Salmon, su Axios, spiega il caso-Trump, silenziato dai social e definanziato dai big della finanza. È solo l’esempio più eloquente e manifesto di una tendenza che in molti avevano analizzato e previsto da tempo. Scrive Salmon: “Gli amministratori delegati (CEO, appunto) devono essere considerati una forza politica permanente, dotata di un potere impressionante. Le azioni di questa settimana non saranno le ultime. Ma ora questi dirigenti dovranno affrontare continue domande e richieste sulle loro scelte o sul loro silenzio”. “Nei suoi ultimi giorni in carica – scrive Salmon – Trump è riuscito a unificare le multinazionali americane contro di lui. I CEO del Paese in generale, ei suoi ... Leggi su ilparagone (Di martedì 12 gennaio 2021) Un titolo eloquente, che dice tutto: “Come i CEO sono diventati il ??quarto ramo del governo”. È così che Felic Salmon, su Axios, spiega il caso-Trump, silenziato dai social e definanziato dai big della finanza. È solo l’esempio più eloquente e manifesto di una tendenza che in molti avevano analizzato e previsto da tempo. Scrive Salmon: “Glidelegati (CEO, appunto) devono essere considerati una forza politica permanente, dotata di unimpressionante. Le azioni di questa settimana non saranno le ultime. Ma ora questi dirigenti dovranno affrontare continue domande e richieste sullescelte o sulsilenzio”. “Nei suoi ultimi giorni in carica – scrive Salmon – Trump è riuscito a unificare le multinazionali americane contro di lui. I CEO del Paese in generale, ei suoi ...

