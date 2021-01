Giulia Valentina, lo sfogo con i follower: “Perché devo essere descritta così?” (Di martedì 12 gennaio 2021) Giulia Valentina ha pubblicato delle storie su Instagram evidenziando alcuni aspetti del web che le danno fastidio: “Ma davvero sono così?” La web influencer e fashion blogger ha pubblicato una serie di storie su Instagram che hanno avuto come oggetto di discussione dei temi che proprio le danno fastidio. L’ex compagna di Fedez è un L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 12 gennaio 2021)ha pubblicato delle storie su Instagram evidenziando alcuni aspetti del web che le danno fastidio: “Ma davvero sono?” La web influencer e fashion blogger ha pubblicato una serie di storie su Instagram che hanno avuto come oggetto di discussione dei temi che proprio le danno fastidio. L’ex compagna di Fedez è un L'articolo proviene da Leggilo.org.

ScarpaRoberta : Sono venuta qui pensando si trattasse di Giulia Valentina. #iostocongiulia - AgioChedis : Io seguo quattro influencer in croce, ma quattro di numero, tra cui GV. Non sono una di quelle che osanna i person… - olivehater1 : RT @adoredivano: “Davvero la cosa più interessante di me è che ho le tette?” anche oggi, grazie a Giulia Valentina @NotGiuliaV https://t.co… - orpheuvs : RT @perchetendenza: 'Giulia Valentina': Per aver pubblicato queste ed altre storie su Instagram - rosspivot : RT @perchetendenza: 'Giulia Valentina': Per aver pubblicato queste ed altre storie su Instagram -