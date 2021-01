Giulia Salemi piange per la famiglia di Pierpaolo: “Sono in difficoltà” (Di martedì 12 gennaio 2021) Giulia Salemi piange per le parole della famiglia di Pierpaolo Pretelli. Amaro sfogo durante la notte al Grande Fratello Vip. Le parole della famiglia di Pierpaolo Pretelli hanno colpito Giulia Salemi che, dopo la diretta del Grande Fratello Vip 2020 con Alfonso Signorini, si è lasciata andare alle lacrime tra le braccia di Pierpaolo Pretelli. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 12 gennaio 2021)per le parole delladiPretelli. Amaro sfogo durante la notte al Grande Fratello Vip. Le parole delladiPretelli hanno colpitoche, dopo la diretta del Grande Fratello Vip 2020 con Alfonso Signorini, si è lasciata andare alle lacrime tra le braccia diPretelli. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

AlexAng68052367 : RT @INYOUREYESZ4YN: GIULIA SALEMI HA SUPERATO IN PERCENTUALE TOMMASO, MARIA TERESA E STEFANIA NON PARLATEMI. #GFVIP #ROSMELLO #TZVIP https… - chiaraconlach : ma secondo voi perché la vostra storia non convince?” Giulia Salemi, dejavu della storia con monte gfvip , Pierpao… - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Continua la “guerra” della famiglia Pretelli nei confronti di Giulia Salemi ed un nuovo like del padre di… - LissyNeumair : Piena dei tweet sulla Salemi in tl, missà che silenzio qualche parola e così mi toccherà andare a cercare tweet sul… - Unf_Tweet : GF Vip 5, Giulia Salemi in puntata con un abito da quasi 3mila euro ma prestato -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi Giulia Salemi fidanzata fuori dalla casa? Tommaso Zorzi: «Ha preso il GFVip per Tinder» Il Messaggero GF Vip 5, Elisabetta Gregoraci contro Giulia e Pierpaolo: "Ho passato tutto all’avvocato"

Ospite dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci è stata fatta rientrare nella casa per avere un confronto con Pierpaolo Pretelli, suo ex “amico speciale” e la sua ...

Pierpaolo Pretelli/ Lory Del Santo: “Prima ha usato la Gregoraci e ora…”

Pierpaolo Pretelli in nomination al Grande Fratello Vip 2020? A causa del suo comportamento con Giulia Salemi rischia grosso ...

Ospite dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci è stata fatta rientrare nella casa per avere un confronto con Pierpaolo Pretelli, suo ex “amico speciale” e la sua ...Pierpaolo Pretelli in nomination al Grande Fratello Vip 2020? A causa del suo comportamento con Giulia Salemi rischia grosso ...