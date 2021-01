Giulia Salemi ferita perché non piace alla famiglia di Pierpaolo Pretelli, lo sfogo nella notte (Di martedì 12 gennaio 2021) Giulia Salemi non piace alla famiglia Pretelli e questo lo abbiamo scoperto durante la serata di Capodanno quando la mamma di Pierpaolo – in collegamento in diretta per fargli gli auguri di buon anno – ne ha approfittato per confessargli che la sua vicinanza con Giulia gli aveva fatto perdere consensi. “Purtroppo ti devo dire che in questo ultimo periodo hai perso moltissimi consensi, quindi riprendi il tuo cammino e mostra le tue ali. Fai vedere tutte le tue qualità. Vai avanti come facevi prima”. Un commento che non è piaciuto a Pierpaolo, che più volte ha chiesto ai suoi genitori ed a suo fratello di evitare di bazzicare i salotti televisivi e di rilasciare interviste. Detto, fatto. Il fratello Giulio qualche giorno dopo ha ... Leggi su biccy (Di martedì 12 gennaio 2021)none questo lo abbiamo scoperto durante la serata di Capodanno quando la mamma di– in collegamento in diretta per fargli gli auguri di buon anno – ne ha approfittato per confessargli che la sua vicinanza congli aveva fatto perdere consensi. “Purtroppo ti devo dire che in questo ultimo periodo hai perso moltissimi consensi, quindi riprendi il tuo cammino e mostra le tue ali. Fai vedere tutte le tue qualità. Vai avanti come facevi prima”. Un commento che non è piaciuto a, che più volte ha chiesto ai suoi genitori ed a suo fratello di evitare di bazzicare i salotti televisivi e di rilasciare interviste. Detto, fatto. Il fratello Giulio qualche giorno dopo ha ...

