Giugliano | 51 telecamere per contrastare roghi Conte | “Ancora aria di campagna elettorale”

A Giugliano si lavora al rafforzamento dei sistemi di controllo allo scopo di contrastare il fenomeno dei roghi tossici e l'abbandono dei rifiuti. All'indomani della consegna delle 51 telecamere donate dal ministero dell'ambiente alla città, I dispositivi integrano il sistema di video sorveglianza controllato dalla sala operativa del comando municipale di Giugliano.

