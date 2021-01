Giudice Sportivo Serie A | gli squalificati | assenze pesanti per Napoli e Milan

sampdoria : ?? #GiudiceSportivo: #Jankto squalificato per #SampUdinese ? - internewsit : Serie A, Giudice Sportivo 17ª giornata: sette gli squalificati - - mirko_masella : RT @sportli26181512: Squalificati Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo per la 18^ giornata: Sono sette i giocatori fermati dal Giudic… - vivere_sardegna : Giudice sportivo, sette i giocatori squalificati: Leao salterà il Cagliari - MilanPress_it : Le decisioni del Giudice Sportivo ?? -

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 17ª giornata di Serie A: settima sanzione per Akpa Akpro ...Il giudice sportivo della Serie C ha fermato per un turno Davide Guglielmotti del Renate che dunque non sarà disponibile per la gara di sabato contro i rossoneri.