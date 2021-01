Giorno della memoria: le commoventi slide di un ragazzino di Portici (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Portici (Na) – Si chiama Ciro Maria ed è un ragazzino solare come tanti, frequenta la scuola media nel comune di Portici in provincia di Napoli, ha la passione per la cucina, ama giocare a calcio assieme al suo fratellino e ed ha preparato delle slide che parlano del Giorno della memoria che poi ha inviato agli indirizzi mail dei sindaci del circondario. Ha dieci anni ed abita in una zona periferica del comune di Ercolano, vive la scuola dei tempi del Covid, a casa la connessione ad internet è insufficiente e così ogni mattina, sveglia alle sette e trasferimento dai nonni dove riesce a collegarsi in remoto con maggiore facilità. E’ stato proprio il ritrovato contatto con gli anziani nonni paterni, con i quali, tra una lezione e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Si chiama Ciro Maria ed è unsolare come tanti, frequenta la scuola media nel comune diin provincia di Napoli, ha la passione per la cucina, ama giocare a calcio assieme al suo fratellino e ed ha preparato delleche parlano delche poi ha inviato agli indirizzi mail dei sindaci del circondario. Ha dieci anni ed abita in una zona periferica del comune di Ercolano, vive la scuola dei tempi del Covid, a casa la connessione ad internet è insufficiente e così ogni mattina, sveglia alle sette e trasferimento dai nonni dove riesce a collegarsi in remoto con maggiore facilità. E’ stato proprio il ritrovato contatto con gli anziani nonni paterni, con i quali, tra una lezione e ...

