Giornalismo: aperto il bando del Premio Morrione (Di martedì 12 gennaio 2021) aperto il nuovo bando del Premio Morrione per il Giornalismo investigativo: la scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 31 gennaio 2021 È aperto il bando della decima edizione del Premio Roberto Morrione per il Giornalismo investigativo. Promosso dall’Associazione Amici di Roberto Morrione e dalla Rai, il Premio Morrione è riservato agli under 30 e finanzia la realizzazione di progetti… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 12 gennaio 2021)il nuovodelper ilinvestigativo: la scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 31 gennaio 2021 Èildella decima edizione delRobertoper ilinvestigativo. Promosso dall’Associazione Amici di Robertoe dalla Rai, ilè riservato agli under 30 e finanzia la realizzazione di progetti… L'articolo Corriere Nazionale.

WhitesPhD : Chi definisce @jack un privato che può decidere chi 'far entrare o meno' non ha capito (1) la funzione dei social d… - medicojunghiano : RT @IlDucato: C'è tempo fino all'#8gennaio per fare domanda di ammissione alla Scuola di #giornalismo di #Urbino. Ecco il link per iscriver… - PAcciaro : Regala anche tu un pacchetto di 10 lezioni ad un giornalista del @Corriere o di @repubblica, il corso è aperto anch… - paglialunga00 : RT @merlo_grazie: @Fata_Turch è 'vagamente fastidioso' che l'agguerritissimo giornalismo nostrano non abbia aperto una finestra su questa q… - Agricolturabio1 : RT @merlo_grazie: @Fata_Turch è 'vagamente fastidioso' che l'agguerritissimo giornalismo nostrano non abbia aperto una finestra su questa q… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornalismo aperto Giornalismo: aperto il bando del Premio Morrione Corriere Nazionale Una vita dedicata al giornalismo, una passione che coltivava fin

LA SCOMPARSAUna vita dedicata al giornalismo, una passione che coltivava fin da ragazza e un sogno che ha saputo trasformare in realtà diventando la prima donna giornalista assunta in un ...

L’alba del giornalismo negli “avvisi” del Rinascimento: così a Firenze arrivavano le notizie da tutta Europa. Lo studio inedito

Gli addetti ai lavori li chiamano “avvisi”, sono una sorta di antiche newsletter manoscritte semi-pubbliche settimanali o bisettimanali, inventate in pieno Rinascimento e composte da fogli solitamente ...

LA SCOMPARSAUna vita dedicata al giornalismo, una passione che coltivava fin da ragazza e un sogno che ha saputo trasformare in realtà diventando la prima donna giornalista assunta in un ...Gli addetti ai lavori li chiamano “avvisi”, sono una sorta di antiche newsletter manoscritte semi-pubbliche settimanali o bisettimanali, inventate in pieno Rinascimento e composte da fogli solitamente ...