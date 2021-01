Ginevra Lamborghini | imprenditrice influencer e sorella di Elettra Lamborghini

(Di martedì 12 gennaio 2021)figlia di Tonino(figlio del fondatore dellatrattori e della casa automobilistica) e Luisa Peterlongo, nasce nel 1992 a Bologna. Frequenta il Liceo Linguistico Cesare Boldrini di Bologna per poi Laurearsi in Marketing della Moda. Inizia a lavorare nell’azienda di famiglia e diviene direttrice creativa del brand Tonino. Recentemente ha lanciato la sua collezione di borse “Collection” che porta il suo nome ed è anche testimonial. E’ anche una fashion, con un profilo ig che conta oltre 60mila followers. Come la, ha una grande passione per la musica che l’ha portata al debutto lo ...

CHAMP4GNEPROBS : ginevra lamborghini era lì lì per entrare, ma l’hanno esclusa quando ha detto di non voler parlare di elettra all’i… - saralaurora1987 : È Ginevra Lamborghini, una Influencer che lui ha frequentato recentemente. Ne ha parlato dalla D’Urso, esponendo il… -

Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, il suo destino è in tv? Ginevra Lamborghini chi è? E' la sorella della più famosa Elettra. Si è parlato molto spesso di lei in questi mesi per due motivi ben ...